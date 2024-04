Concert Burdigala Brass Quintet Église Saint-Martin Bonnetan, samedi 6 avril 2024.

Concert Burdigala Brass Quintet Église Saint-Martin Bonnetan Gironde

Formé de cinq musiciens professionnels, le Burdigala Brass Quintet met à l’honneur l’ample palette expressive des instruments de la famille des cuivres. Ces cinq artistes partagent leur passion avec un large public, à travers l’originalité d’un vaste répertoire d’époques, de styles et de modes de jeux les plus variés. Le groupe se démarque par sa singularité instrumentale ; l’euphonium et le cornet remplacent le trombone et la deuxième trompette du quintette classique. Cette empreinte sonore lui donne une véritable identité qui n’est pas étrangère à son succès. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 20:30:00

fin : 2024-04-06 22:30:00

Église Saint-Martin 2 Place du Lavoir

Bonnetan 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine communication@cdc-coteaux-bordelais.fr

