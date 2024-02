Concert Bumcello Salle du Guémadeuc Pléneuf-Val-André, vendredi 22 mars 2024.

Concert Bumcello Salle du Guémadeuc Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Bumcello et son duo iconique Vincent Ségal-Cyril Atef, inventeur du tri hop-électro-acoustique, présente pour Music O Val, The party , son nouvel album très attendu avec toujours plus de transe et de danse. Un set multicolore, drôle et euphorisant.

Bumcello est un groupe de trip hop français, imprégné de sonorités dub. Composé de Vincent Ségal et Cyril Atef, deux musiciens tout terrains entendus par ailleurs aux côtés de Sting, M, Papa Wemba, Gilberto Gil, Ghetto Blaster et beaucoup d’autres. Formé en 1999 dans un contexte très acid jazz, Bumcello produit une musique de danse 100 % improvisée qui excelle dans l’art d’enchainer les ambiances inédites, à la manière d’un DJ ; instrumentistes virtuoses et musiciens érudits, leurs champs de compétences ont des allures d’infini. Leur set multicolore est un voyage drôle et euphorisant avec le groove le plus pur comme moteur principal.

Inventeurs de la musique électronique sans ordinateur, Victoire de la musique 2006, Bumcello est plébiscité par le public sur toutes les scènes électro européennes.

Un rendez-vous 100 % convivial avec restauration légère et buvette sur place.

Possibilité de rencontrer les artistes après le concert ou sur la piste de danse ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 20:00:00

fin : 2024-03-22

Salle du Guémadeuc Avenue du Général Leclerc

Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement Concert Bumcello Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2024-02-13 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André