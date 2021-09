Concert – Buenas nuevas de alegria Kaysersberg Vignoble, 11 septembre 2021, Kaysersberg Vignoble.

Concert – Buenas nuevas de alegria 2021-09-11 18:00:00 – 2021-09-11 19:30:00

Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin Kaysersberg Vignoble

EUR Fondé en 2019, l’ensemble “La Quintina” tire son nom d’un idéal de la musique sarde. La quintina est cette cinquième voix produite, sans être chantée, par les harmoniques de chanteurs en état de grâce. Ce sommet musical et esthétique constitue un héritage vivant d’une culture européenne dont les origines remontent au Moyen Âge et à la Renaissance. Réunis autour de Jérémie Couleau, les musiciens de La Quintina font revivre certaines polyphonies oubliées sans se limiter dans le temps ni dans l’espace.

Retrouvez : Jérémie COULEAU, ténor et direction ; Esther LABOURDETTE, cantus ; Eva FOGELGESANG, vièle, harpe à harpions, chant ; Antonio GUIRAO, bassus ; Christophe DESLIGNES, organetto, clavicythérium, chant.

Au 15e siècle, les musiciens espagnols s’inspirent des polyphonistes franco-flamands. Leurs productions sont principalement renfermées dans les chansonniers, dits « de la Colombina » et « de Palacio ». Si ces manuscrits sont aujourd’hui reconnus, les compositeurs qui leur sont associés ne sont pas tous passés à la postérité. Juan de Triana, dont le nom est aujourd’hui oublié, bénéficiait d’une grande renommée au temps de Ferdinand d’Aragon et d’Isabelle de Castille. La richesse de son art musical lui valut d’être nommé à la direction des maîtrises des cathédrales de Séville et de Tolède. La Quintina esquisse le portrait de ce grand polyphoniste, créateur de contrepoints merveilleux, et propose l’intégrale de ses chansons spirituelles.

Chansons spirituelles de Juan de Triana (1460-1490)

+33 3 89 78 22 78

