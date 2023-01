Concert “Budapest” Vouhé, 4 février 2023, Vouhé Vouhé.

Concert “Budapest”

Le Grand-Chevreau Salle de concert “La cabane” Vouhé 79310 Salle de concert “La cabane” Le Grand-Chevreau

2023-02-04 – 2023-02-04

Salle de concert “La cabane” Le Grand-Chevreau

Vouhé

79310

Vouhé

3 EUR ★BUDAPEST★ – Trip-hop – Toulouse (31)

Cabaneuse et cabaneux c’est avec grand plaisir que nous accueillons Budapest sur la scène de la cabane.

Budapest semble émerger des roches noires de la psyché continentale… L’ascension de cet ensemble mixte et lumineux vers le paradis tripé du Trip Hop n’est juste qu’une question de temps et de conjonctions astrologiques favorables.

Ils ont tout : les chansons, le son (vintage et luxuriant), les musiciens (un guitariste et compositeur, sosie du Kaukonen du début des 70’s, une diva fascinante au chant, un claviériste virtuose), les textes intelligents et littéraires, et toutes sortes de petits détails pertinents qui sont les prérogatives des bons, des grands…

En d’autres mots, une sorte de révélation.

: https://youtu.be/MoyNOc3TAxA



: https://www.facebook.com/BUDAPESTmusic

Tarifs :

6€

3€ (12-18 ans et ét

+33 6 25 71 26 63

la cabane

Salle de concert “La cabane” Le Grand-Chevreau Vouhé

