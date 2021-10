Péret Péret Hérault, Péret CONCERT : BUCKLING POINT Péret Péret Catégories d’évènement: Hérault

Péret

CONCERT : BUCKLING POINT Péret, 12 février 2022, Péret. CONCERT : BUCKLING POINT 2022-02-12 21:00:00 21:00:00 – 2022-02-12

Péret Hérault Péret À partir de 21h, la Galerie Cabaret fête l’ouverture de la saison 2022 avec un concert de la Saint-Valentin. À l’affiche, le groupe Buckling Point, du musicien/vigneron irlandais Gavin Chrisfield !

