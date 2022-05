CONCERT “BUBBEY MAYSE” – LES FANTAISIES AU JARDIN VALENTIN HUGO

2022-07-31 – 2022-07-31 Le groupe “Bubbey Mayse” un quatuor de musique klezmer.

L’accès est libre est gratuit.

Pour plus de confort, vous pouvez apporter votre propre siège.

Les concerts ont lieu de 16h00 à 17h00 dans le jardin Valentine Hugo, rue Guyale, au sein de la ville fortifiée.

