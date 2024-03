Concert Brun’oSax, Yaya Minte et Joachin J Sur le port Le pouliguen, jeudi 15 août 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-15T21:00:00+02:00 – 2024-08-15T23:00:00+02:00

Flânez sur le quai Jules Sandeau lors d’une soirée musicale.

Brun’oSax est un saxophoniste des Hauts de France, issu de conservatoires, il interprète et improvise sur tous les courants musicaux. Saxophoniste Globe Trotter, musicien Club Med Live, il partage au travers de ses multiples voyages la musique et collabore avec de nombreux artistes. Yaya Minté est né au Sénégal. Auteur, compositeur, interprète, emmené par une voix si singulière qu’est la sienne, hors du commun, son univers musical se situe entre soul et pop, il touche directement le cœur et l’âme.

Sur le port Quai Jules Sandeau 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire

