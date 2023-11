Concert – Bruno Perrin ACERMA Paris 19 Catégories d’Évènement: ile de france

Venez écouter le concert de Bruno Perrin à l'ACERMA !

[CONCERT – BRUNO PERRIN]

A ce qu'il parait, la musique adoucit les mœurs…

Venez écouter le concert de Bruno Perrin à l'ACERMA ! Il sera en duo avec Pierre Chérèze à la guitare.

Infos :
Quand ? Le samedi 18 novembre à 19h
Où ? A l'ACERMA – 22 quai de la Loire, 75019, Paris
Entrée libre

On espère vous y retrouver !

Musicalement,
L'équipe de l'ACERMA

ACERMA Concert Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris 19 Autres Lieu ACERMA Adresse 22 Quai de la Loire Ville Paris 19 Departement Paris Lieu Ville ACERMA Paris 19 latitude longitude 48.8841429813226,2.37267497106114

