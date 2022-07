CONCERT – BRUNCH ÉLECTRONIQUE

2022-08-14 11:00:00 11:00:00 – 2022-08-14 18:00:00 18:00:00 C’est le dernier Brunch de l’été, donc viens chiller en terrasse en profitant de la bonne musique et du brunch. Notre Brunch est un buffet composé de viennoiserie, pains, beurre, confitures, oeufs durs, bacon, fromages, pancakes, charcuteries, salades diverses, eaux détox, fruits, jus de fruits, café, thés ! Ses salles de concert, sa grande terrasse avec jardin arboré et sa programmation très éclectique donnent l’esprit alternatif, singulier et festif de cet acteur culturel essentiel à Metz. L’Aérogare est un lieu de partage, de rencontre et de joie ! dernière mise à jour : 2022-07-12 par

