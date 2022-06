Concert Bru Vintage Machine, 27 juin 2022, .

Concert Bru Vintage Machine

2022-06-27 21:00:00 21:00:00 – 2022-06-27 22:30:00 22:30:00

Formé en 2018 autour du chanteur Philippe Bruguière allias Bru accompagné de musiciens au parcours prestigieux, ce «band » perpétue la tradition des quatuors rock à guitare.



Le groupe vient sur scène pour présenter « Flamingo Road » le 1er album de Bru Vintage Machine, un concept album, façonné autour de l’envie d’enregistrer un disque de rock en studio « live » où chaque membre du groupe pourrait s’exprimer librement et de manière authentique (vintage).

À la manière d’un Jukebox, le groupe a soigneusement été piocher parmi le répertoire solo de leur chanteur, Philippe Bruguière, 10 chansons en français. Dix pépites réarrangées pour l’occasion, nous invitant à prendre la route avec eux à travers une épopée rock sur la route des flamants roses, au volant d’une vieille Ford Mustang, les cheveux dans le vent.



Au passage, on croisera Rimbaud pour sa dernière escale à Marseille, des anges déchus, quelques vagabondes, des quais de gare et des déserts rouges.

Mais surtout de l’âme…beaucoup d’âme, de la soul même, et ça ça ne s’explique pas ça s’écoute !



La guitare de François Carpentier vous emmènera du côté de Jeff Beck, la basse de Yves Demoulin puise dans l’héritage d’un Tim Bogert, la batterie de Luc Heller résonne de la mémoire de Ginger Baker et Bru s’inscrit dans la tradition des songwriters américains mais dans la langue de Verlaine.

Bienvenue sur Flamingo Road !

LES FADAS DE MUSIQUE sont l’expression musicale qui fait résonner les grandes valeurs des Fadas du Monde dans tout Martigues !

Formé en 2018 autour du chanteur Philippe Bruguière allias Bru accompagné de musiciens au parcours prestigieux, ce «band » perpétue la tradition des quatuors rock à guitare.



Le groupe vient sur scène pour présenter « Flamingo Road » le 1er album de Bru Vintage Machine, un concept album, façonné autour de l’envie d’enregistrer un disque de rock en studio « live » où chaque membre du groupe pourrait s’exprimer librement et de manière authentique (vintage).

À la manière d’un Jukebox, le groupe a soigneusement été piocher parmi le répertoire solo de leur chanteur, Philippe Bruguière, 10 chansons en français. Dix pépites réarrangées pour l’occasion, nous invitant à prendre la route avec eux à travers une épopée rock sur la route des flamants roses, au volant d’une vieille Ford Mustang, les cheveux dans le vent.



Au passage, on croisera Rimbaud pour sa dernière escale à Marseille, des anges déchus, quelques vagabondes, des quais de gare et des déserts rouges.

Mais surtout de l’âme…beaucoup d’âme, de la soul même, et ça ça ne s’explique pas ça s’écoute !



La guitare de François Carpentier vous emmènera du côté de Jeff Beck, la basse de Yves Demoulin puise dans l’héritage d’un Tim Bogert, la batterie de Luc Heller résonne de la mémoire de Ginger Baker et Bru s’inscrit dans la tradition des songwriters américains mais dans la langue de Verlaine.

Bienvenue sur Flamingo Road !

dernière mise à jour : 2022-05-19 par