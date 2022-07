Concert Brother Kawa Pauillac Pauillac Catégories d’évènement: Gironde

Pauillac

Concert Brother Kawa Pauillac, 29 juillet 2022, Pauillac. Concert Brother Kawa

Quais Pauillac Gironde

2022-07-29 – 2022-07-29 Pauillac

Gironde Pauillac EUR 0 La Cie Ernesto Barytoni, composée de Raphaëlo et Moricio, vous convient à leur concert.

Ces 2 frères musiciens racontent en musique leurs souvenirs de voyages avec humour et fantaisie. La Cie Ernesto Barytoni, composée de Raphaëlo et Moricio, vous convient à leur concert.

Ces 2 frères musiciens racontent en musique leurs souvenirs de voyages avec humour et fantaisie. La Cie Ernesto Barytoni, composée de Raphaëlo et Moricio, vous convient à leur concert.

Ces 2 frères musiciens racontent en musique leurs souvenirs de voyages avec humour et fantaisie. Brother Kawa

Pauillac

dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Pauillac Autres Lieu Pauillac Adresse Quais Pauillac Gironde Ville Pauillac lieuville Pauillac Departement Gironde

Pauillac Pauillac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pauillac/

Concert Brother Kawa Pauillac 2022-07-29 was last modified: by Concert Brother Kawa Pauillac Pauillac 29 juillet 2022 Quais Pauillac Gironde

Pauillac Gironde