CONCERT | BROTHER JAM La Condition Publique – Roubaix, 12 novembre 2021, Roubaix. CONCERT | BROTHER JAM

La Condition Publique – Roubaix, le vendredi 12 novembre à 20:00

Avec son groove légendaire, Brother Jam fait tourner sur les platines de ses disques funk et soul aux inspirations break beat, dub, hip hop, 2 step… Il ajoute aussi des musiques latines et d’autres instruments hors du commun, transformant de simple concert en soirée DanceFloor.

Gratuit

Brother Jam en concert dans le club de la Condition Publique La Condition Publique – Roubaix 14 place du Général Faidherbe, 59100, Roubaix Roubaix Est Nord

2021-11-12T20:00:00 2021-11-12T22:30:00

La Condition Publique - Roubaix Adresse 14 place du Général Faidherbe, 59100, Roubaix Ville Roubaix