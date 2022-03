CONCERT | BROTHER JAM & DJ BICEN + Nocturne expo La Condition Publique – Roubaix, 8 avril 2022, Roubaix.

La Condition Publique – Roubaix, le vendredi 8 avril à 20:00

Cela fait plusieurs décennies que DJ Brother Jam enflamme les soirées des différentes salles de la métropole lilloise, mais aussi de Paris, Strasbourg, Toulon, Barcelone ou Bruxelles. Avec son groove légendaire, il fait tourner sur les platines de ses disques funk et soul aux inspirations break beat, dub, hip hop, 2 step, orgue Hammond et de percussions… Il ajoute aussi des musiques latines et d’autres instruments hors du commun, transformant de simple concert en soirée DanceFloor. Accompagné de DJ Bicen, musicien, dj, producteur, label manager de Waz recordz dans les années 2000 et membre des Da.taz avec qui il a sorti plusieurs albums et EP’s. Il est aujourd’hui en studio derrière la console pour des groupes comme J-Funk , pour qui il a réalisé le premier album “Funky take away” ou encore The Arrogants chez Dirty water records et The Hoodoo Tones avec son compère Dj Healer Selecta.

Concert – GROOVE AND MOVE ALL NIGHT LONG !

La Condition Publique – Roubaix 14 place du Général Faidherbe, 59100, Roubaix Roubaix Est Nord



