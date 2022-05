CONCERT – BROTHER DEGE – THIBAUT SIBELLA, 25 mai 2022, .

CONCERT – BROTHER DEGE – THIBAUT SIBELLA

2022-05-25 20:30:00 20:30:00 – 2022-05-25

Brother Dege

Blues possédé, USA

Brother Dege (Alias ??Dege Legg) est l’un des secrets les mieux gardés dans le Sud profond des Etats-Unis. C’est l’histoire d’un musicien, écrivain, ouvrier et héritier d’une longue lignée de personnages insolites nés et élevés dans le sud des États-Unis. Comme le lovechild fou de Son House, Faulkner et Patti Smith, Dege parcoure un sentier tortueux vers la Terre Promise. Evitant les chemins de carrière tout tracés, il a passé beaucoup de temps à explorer l’arrière-pays de son pays d’origine et s’est ainsi forgé sa propre empreinte musicale.

Depuis la fin des années 90, Dege a poussé sa musique plus loin en jonglant avec des éléments de folk, delta blues, punk, rock, métal, hippie ragas.

La chanson de Brother Dege « Too Old to Die Young » apparait sur la bande son de Django Unchained et rythme la scène finale du film de Tarantino.

Thibaut Sibella

Local hero.

dernière mise à jour : 2022-05-05 par