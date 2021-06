Notre-Dame-de-Bondeville Musée Industriel de la Corderie Vallois (Réunion des Musées Métropolitains) Notre-Dame-de-Bondeville, Seine-Maritime Concert : Brook Line, le DJ de la scène electro rouennaise Musée Industriel de la Corderie Vallois (Réunion des Musées Métropolitains) Notre-Dame-de-Bondeville Catégories d’évènement: Notre-Dame-de-Bondeville

Seine-Maritime

Concert : Brook Line, le DJ de la scène electro rouennaise Musée Industriel de la Corderie Vallois (Réunion des Musées Métropolitains), 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Notre-Dame-de-Bondeville. Concert : Brook Line, le DJ de la scène electro rouennaise

le samedi 3 juillet à Musée Industriel de la Corderie Vallois (Réunion des Musées Métropolitains)

Brook Line est la révélation electro de la scène rouennaise depuis ces dernières années. Avec des concerts remarqués au 106 de Rouen et au Tetris du Havre, il a été selectionné en 2018 par le tremplin Les Inouïs du Printemps de Bourges pour se produire sur la scène du festival. A la croisée entre elctro french touch, bass music et techno, Brook Line proposera deux sets dans le jardin du musée de la Corderie Vallois pour une soirée festive. Premier set à 19h15 Second set à 21h00 Gratuit

Gratuit, en extérieur, dans la limite des places disponibles

A la croisée entre electro french touch, bass music et techno, Brook Line proposera deux sets dans le jardin du musée de la Corderie Vallois pour une soirée festive. Musée Industriel de la Corderie Vallois (Réunion des Musées Métropolitains) 185, route de Dieppe 76960 Notre Dame de Bondeville Notre-Dame-de-Bondeville Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T19:15:00 2021-07-03T20:00:00;2021-07-03T21:00:00 2021-07-03T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Notre-Dame-de-Bondeville, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée Industriel de la Corderie Vallois (Réunion des Musées Métropolitains) Adresse 185, route de Dieppe 76960 Notre Dame de Bondeville Ville Notre-Dame-de-Bondeville lieuville Musée Industriel de la Corderie Vallois (Réunion des Musées Métropolitains) Notre-Dame-de-Bondeville