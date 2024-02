Concert Broken Back et Maddy Street MJC Le Silo Verneuil d’Avre et d’Iton, samedi 16 mars 2024.

Concert Broken Back et Maddy Street MJC Le Silo Verneuil d’Avre et d’Iton Eure

Samedi 16 mars 2024 à 20h30, venez assister aux concerts de Broken Back et Maddy Street au Silo à Verneuil-sur-Avre.

Repéré sur les réseaux en 2014 alors qu’il empilait les millions d’écoutes avec sa pop folk lumineuse, le jeune artiste indie-alternative originaire de Bretagne BROKEN BACK part alors immédiatement sur les routes à la rencontre de son public. Les centaines de milliers de fans, les millions de vues commencent à grimper.

C’est aujourd’hui après 300 concerts aux quatre coins du monde (dont deux Olympias complets, Solidays, les Francofolies de La Rochelle, le Montreux Jazz Festival), une nomination aux victoires de la musique en révélation scène en 2017, son premier album disque d’or en France, et platine à l’international que l’artiste cumule aujourd’hui plus de 500 millions de d’écoutes.

MADDY STREET c’est la plus britannique des Françaises. Du haut de ses 23ans, la jeune chanteuse et vidéaste vous entraine dans un univers infiniment Queer et Pop.

Entre légèreté pétillante et gravité poétique ses sons mélangent le français et l’anglais, le romantique et l’engagé, le sombre et le coloré.

Ouverture des portes 20H30 ; début concert 21H00

Tarifs 15 € / 8 € pour les adhérents, -18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi.

Petite restauration sur place.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 21:30:00

fin : 2024-03-16 23:00:00

MJC Le Silo 46 Rue de la Petite Vitesse

Verneuil d’Avre et d’Iton 27130 Eure Normandie

