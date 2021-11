Auppegard Auppegard 76730, Auppegard Concert Broken arms Auppegard Auppegard Catégories d’évènement: 76730

Auppegard

Concert Broken arms Auppegard, 13 novembre 2021, Auppegard. Concert Broken arms Salle des fêtes 19 rue de l’église Auppegard

2021-11-13 20:00:00 20:00:00 – 2021-11-13 22:00:00 22:00:00 Salle des fêtes 19 rue de l’église

Auppegard 76730 Auppegard Nous vous proposons un concert ambiance pop rock variété avec le groupe de musique Broken Arms, le samedi 13 novembre à partir de 20h (début du concert 20h30).

