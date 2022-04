Concert: “Broadway Mélody” Gouvieux, 1 mai 2022, Gouvieux.

Concert: “Broadway Mélody” Gouvieux

2022-05-01 20:00:00 – 2022-05-01

Gouvieux Oise Gouvieux

5 Et si on vous disait que BROADWAY arrive à Gouvieux ! Grease, Lalaland, West side story, Chicago, Singing in the rain… Vous en rêviez ?

Les comédiens de l’Académie des Arts Dramatiques Chantilly joueront “Brodway Mélody” dans notre salle de spectacle. Un grand Medley avec les musiques les plus iconiques des comédies musicales sous la direction de la Soprano Jaël Azzaretti.

1h15, de danse, de chant, le plein d’énergie pour bien commencer la semaine !

Réservations au 0651522468 / academie.artsdramatiques@gmail.com

Et si on vous disait que BROADWAY arrive à Gouvieux ! Grease, Lalaland, West side story, Chicago, Singing in the rain… Vous en rêviez ?

Les comédiens de l’Académie des Arts Dramatiques Chantilly joueront “Brodway Mélody” dans notre salle de spectacle. Un grand Medley avec les musiques les plus iconiques des comédies musicales sous la direction de la Soprano Jaël Azzaretti.

1h15, de danse, de chant, le plein d’énergie pour bien commencer la semaine !

Réservations au 0651522468 / academie.artsdramatiques@gmail.com

academie.artsdramatiques@gmail.com +33 6 51 52 24 68

Et si on vous disait que BROADWAY arrive à Gouvieux ! Grease, Lalaland, West side story, Chicago, Singing in the rain… Vous en rêviez ?

Les comédiens de l’Académie des Arts Dramatiques Chantilly joueront “Brodway Mélody” dans notre salle de spectacle. Un grand Medley avec les musiques les plus iconiques des comédies musicales sous la direction de la Soprano Jaël Azzaretti.

1h15, de danse, de chant, le plein d’énergie pour bien commencer la semaine !

Réservations au 0651522468 / academie.artsdramatiques@gmail.com

Mairie de Gouvieux

Gouvieux

dernière mise à jour : 2022-04-01 par