Concert Broadway Halle Pajol, 24 juin 2022, Paris.

Du vendredi 24 juin 2022 au dimanche 26 juin 2022 :

dimanche

de 16h00 à 17h30

vendredi

de 21h00 à 22h30

. payant Prévente : 12€ Plein tarif : 15€ Tarif VIP : 30€ Tarif réduit : 5€

Le chœur de chambre Calligrammes vous emmène à Broadway ! Venez redécouvrir ses tubes les plus mythiques grâce à un programme d’arrangements pour chœur de pièces de comédies musicales (tubes et medleys de West Side Story à The Lion King en passant par My Fair Lady ou Singin’ in The Rain), !

Rendez-vous les 24 et 26 juin à la Halle Pajol (Paris 18e) pour une fin d’année joyeuse et festive, sous la direction des directeurs artistiques Estelle Béréau et Guilhem Terrail.

Concert Broadway, par le Chœur de Chambre Calligrammes

Avec Camille Taver (piano) et Cédric Barbier (Percussion)

Sous la direction d’Estelle Béréau et Guilhem Terrail

Vendredi 24 juin à 21h et dimanche 26 juin à 16h

A la Halle Pajol, 20 Espl. Nathalie Sarraute, 75018 Paris

Réservation pour le 24 juin : https://www.helloasso.com/associations/choeur-de-chambre-calligrammes/evenements/broadway-1

Réservation pour le 26 juin : https://www.helloasso.com/associations/choeur-de-chambre-calligrammes/evenements/broadway-1-2

Halle Pajol 20 Esplanade Nathalie Sarraute 75018 Paris

Contact : http://www.choeur-calligrammes.fr/ https://www.facebook.com/Calligrammes/ https://www.facebook.com/Calligrammes/ https://www.helloasso.com/associations/choeur-de-chambre-calligrammes

Chœur de chambre Calligrammes Concert Broadway