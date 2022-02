Concert | Broadway Baby Fondation des États-Unis, 15 mars 2022, Paris.

La soprano et alumna Lauren Libaw, accompagnée du compositeur et pianiste Daniel Schlosberg et de l’artiste Yaya Chang célèbreront la comédie musicale classique et contemporaine autour de cette soirée de musique Broadway Baby. Le programme musical inclura des morceaux issus des grandes comédies musicales classiques comme Carousel, The Music Man, She Loves Me et West Side Story, de la comédie musicale contemporaine issue de Into the Woods, The Baker’s Wife et The Scarlet Pimpernel, et des chansons de Frozen de Disney et de l’émission de télévision culte Smash.

Fondation des États-Unis 15 bd Jourdan Paris 75014

Contact : contact@fondationdesetatsunis.org https://fb.me/e/1FsH23Ote https://fb.me/e/1FsH23Ote

Fondation des Etats-Unis