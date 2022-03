Concert : BRNS + La Battue Le Havre, 28 avril 2022, Le Havre.

Concert : BRNS + La Battue Le Havre

2022-04-28 – 2022-04-28

Le Havre Seine-Maritime

> BRNS – [Rock]

A l’heure d’attaquer leur quatrième album, les bruxellois de BRNS s’affranchissent du passé pour explorer de nouvelles possibilités. Fruit d’un road trip new-yorkais de sept jours, “Celluloid Swamp” s’est érigé sans carte ni boussole : les neuf morceaux qui le jalonnent se sont dessinés dans l’instant et, surtout, à l’instinct. Entre rythmes tantôt groovy, tantôt lents, atmosphère rock ou éléments sonores tirés des années 90, chaque titre se distingue des précédents. Un disque moins sombre, plus fantaisiste que leurs précédents et loin d’être homogène.

> La Battue – [Pop onirique]

Synthétiseur analogique, percussions et voix respirant la fraîcheur de l’été : telle est la recette de La Battue. Influencés par les Beach Boys, Radiohead ou Steve Reich, le trio crée une pop subtile, regorgeant de complexité rythmiques, harmonies et arrangements savants. En apparence plus calme et léger que les précédents, leur dernier album “Get Set, Go !” se transforme vite en une montée en puissance qui semble inarrêtable. Comme leur musique, leurs textes content l’enfermement, qu’il soit physique ou mental, la quête d’échappatoire, puis la lumière entrevue et l’optimisme.

Concert – Le jeudi 28 avril 2022 à 20h00 au Tetris.

+33 2 35 19 00 38 https://letetris.fr/

