Concert Briennon Briennon Catégories d’évènement: Briennon

Loire

Concert Briennon, 15 mai 2022, Briennon. Concert Eglise Saint-Irénée Au Bourg Briennon

2022-05-15 16:00:00 16:00:00 – 2022-05-15 19:00:00 19:00:00 Eglise Saint-Irénée Au Bourg

Briennon Loire Briennon EUR 10 Concert avec Octavian Saunier, professeur au conservatoire de Roanne, Denis Fargeat , professeur à Cours et des classes de musique de Charlieu et Cours-Thizy, dirigées par Véronique Dupin. amiseglisebriennon@gmail.com +33 4 77 60 71 23 Eglise Saint-Irénée Au Bourg Briennon

dernière mise à jour : 2022-04-20 par Office de Tourisme du Pays de Charlieu – Belmont

Détails Catégories d’évènement: Briennon, Loire Autres Lieu Briennon Adresse Eglise Saint-Irénée Au Bourg Ville Briennon lieuville Eglise Saint-Irénée Au Bourg Briennon Departement Loire

Briennon Briennon Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/briennon/

Concert Briennon 2022-05-15 was last modified: by Concert Briennon Briennon 15 mai 2022 Briennon Loire

Briennon Loire