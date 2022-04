Concert brésilien par Marcel Baden Powell La Marbrerie, 14 avril 2022, Montreuil.

Le jeudi 14 avril 2022

de 20h30 à 22h30

. payant Sur place : 12 EUR Prévente : 9 EUR

Fils de de l’immense Baden Powell révélé au monde entier dans les années 1960 à Paris, Marcel Powell est le prolongement de cette expression musicale de l’âme brésilienne. Le 14 avril, il joue à la Marbrerie, à Montreuil.

SÓ BADEN – Cet album est un hommage à Baden Powell de Aquino (1937-2000), le père de Marcel Baden Powell lancé dans les années 1960 à Paris. Ces compositions, écrites par son père, ont été arrangées par Marcel Powell. Ce CD est un hommage au 80e anniversaire du maître de la guitare brésilienne.

MARCEL BADEN POWELL – Marcel a son propre accent. Mais il est impossible de ne pas associer sa musique à celle de son maître et père (le capitaine et père de tous), qui a marqué l’histoire de la guitare mondiale. La guitare est l’expression par excellence de l’âme brésilienne, qui se réclame de son ascendance ibérique, noire et européenne. Le fils prodige du maître, Marcel Baden Powell, suit les traces de son père et enchante le public. Né à Paris, il a enregistré deux albums avec son père : “Baden Powell et ses enfants” (à l’âge de 12 ans) et “Afro-Brazilian Suite” avec son frère, le pianiste Philippe Baden Powell.

