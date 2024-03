Concert Brel en électrique Logonna-Daoulas, dimanche 24 mars 2024.

Concert Brel en électrique Logonna-Daoulas Finistère

L’association Prim’Vers et Prose de Daoulas vous propose un concert consacré à Jacques Brel par le groupe Grand Jacques , allant d’Amsterdam aux Marquises en passant par Knokke-le-Zoute.

Réécouter Brel, mais pas seulement.

Avec Grand Jacques, on en redécouvre les textes, on les vit car c’est une interprétation incarnée, vibrante, souvent rieuse, toujours touchante qu’offrent Jean Sébastien Richard à la voix et Yann Simon à la guitare électrique.

L’énergie rock, inscrite sur l’ADN des chansons, devient une évidence grâce au duo complice qui envoie valser, de Bruxelles à Varsovie, les marins, les notaires, les amants, les cons et les suivants…

Pas question ici de vernir une idole, plutôt une invitation à venir partager, se laisser traverser, rire… Et chanter ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 18:00:00

fin : 2024-03-24

Salle Kejadenn

Logonna-Daoulas 29460 Finistère Bretagne primversprose@gmail.com

