Concert Breaking Bald La Cervoiserie Landerneau, samedi 16 mars 2024.

Concert Breaking Bald La Cervoiserie Landerneau Finistère

Breaking Bald, fusion des groupes The Peags et The Sitting Bald Dudes, à la Cervoiserie de Landerneau !

Restauration sur place et, bien sûr, vaste choix de bières du monde ! .

2024-03-16 20:00:00

2024-03-16

La Cervoiserie 465 route de la petite palud

Landerneau 29800 Finistère Bretagne landerneau@lacervoiserie.com

L'événement Concert Breaking Bald Landerneau a été mis à jour le 2024-03-12