Concert Breakfast club La Petite Fabrique Montélimar, vendredi 29 mars 2024.

Concert Breakfast club La Petite Fabrique Montélimar Drôme

Flavie et Alex nous reviennent avec ce tout nouveau groupe au répertoire Pop Rock Soul et Funky. Breakfast Club vous fera passer quelques heures de détente et de magie dans les années 80, 90 et 2000.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29

fin : 2024-03-29

La Petite Fabrique 206 Route de Marseille

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes fabriqueartisanale@gmail.com

L’événement Concert Breakfast club Montélimar a été mis à jour le 2024-03-26 par Montélimar Tourisme Agglomération