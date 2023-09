Concert Brazilian Stories Bibliothèque François Villon Paris, 18 novembre 2023, Paris.

Le samedi 18 novembre 2023

de 17h00 à 18h30

.Tout public. gratuit

Laissez vous embarquer lors de ce concert exceptionnel !

Ce formidable Quintet explore la richesse et la diversité musicale du Brésil, à travers un répertoire de chansons populaires et de musiques instrumentales. Mêlant l’énergie du baião, de la Mùsica Popular Brasileira, de la samba et la sensualité de la bossa-nova, il nous embarque dans un voyage dansant, envoûtant et multiculturel.

· Site : https://www.brazilianstories.fr

· Pour écouter sur d’autres plateformes : https://bfan.link/rio-iguacu

Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris

Contact : https://www.brazilianstories.fr/ https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon

@ Rémi Hoteskind/ Brazilian Stories