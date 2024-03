Concert Brazakuja Malville, vendredi 12 avril 2024.

Concert Brazakuja Malville Loire-Atlantique

Concert Brazakuja au Café-théâtre le vendredi 12 avril 20h30

Entre Brésil et Balkans, Brazakuja, à travers ses compositions et ses réarrangements de musiques traditionnelles, varie les sonorités, les rythmes et les langues pour offrir un mélange unique et coloré.

Entre fête et poésie, ses morceaux se dansent autant qu’ils s’écoutent, ses mots nous donnent le sourire aux lèvres autant qu’ils peuvent nous donner la larme à l’œil.

Unis par leur amitié, inspirés par leurs voyages, forts de leur solide expérience sur scène, et fascinés par l’universalité de la musique, les trois musiciens partagent, dans une joie communicative, leur envie de donner, de rassembler, de partager, de toucher notre humanité.

Entrée gratuite 1h30

Sur réservation places limitées au 02.40.56.09.20 ou association@malville.fr

Réservations en ligne https://www.billetweb.fr/concert-brazakuja .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 20:30:00

fin : 2024-04-12

Café Théâtre Espace Thalweg

Malville 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire association@malville.fr

