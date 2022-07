Concert Brasserie Trois Becs – La Petite Equipe Gigors-et-Lozeron Gigors-et-Lozeron Catégories d’évènement: Drôme

2022-07-08 20:30:00 20:30:00 – 2022-07-08

Drôme Gigors-et-Lozeron EUR 5 5 La petite équipe c’est de la fusion inclassable!

Chaque morceau t’amène ailleurs. Du flamenco au Funk, aucune frontière, libre, le son voyage en Afrique, se pose en Espagne, avant de filer vers le Brésil ou cuba. +33 4 75 25 70 45 http://www.brasseriedestroisbecs.fr/ Brasserie des 3 Becs 1001 Route de Lozeron Gigors-et-Lozeron

