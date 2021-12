Concert « Brassens un humaniste de notre temps » Hôtel de Ville de Villeurbanne, 24 janvier 2022, Villeurbanne.

Concert « Brassens un humaniste de notre temps »

Hôtel de Ville de Villeurbanne, le lundi 24 janvier 2022 à 18:30

Brassens est à la fois un chanteur français mondialement connu et en même temps un exemple « d’ascension sociale » réussie par le travail et le talent, sans forcément passer par le diplôme. Fils d’immigrés italiens, il a vécu son enfance dans une famille avec un père « libre-penseur » et une mère catholique profondément croyante, mais il demeura toujours dans un grand respect pour ses parents. Inconsciemment, pour beaucoup de français, c’est à la fois le témoin d’un enracinement dans le terroir culturel et linguistique, d’une singulière modestie associée à une certaine forme d’espérance mais également à une contestation des injustices et de l’hypocrisie. Ce « sculpteur » de la langue française a aussi dessiné des mélodies, d’abord sur son petit orgue électronique, et celles-ci sont désormais ancrées dans l’inconscient collectif. Le concert proposé autour des transcriptions à l’orgue des chansons de Georges Brassens mettra en valeur la mélodie, l’harmonie et les possibilités de l’instrument de l’hôtel de ville en respectant l’intimité de Brassens, fidèle à sa guitare et à une certaine forme de simplicité. Par ailleurs, une présentation expliquera le sens et le contexte de ces airs ainsi que le côté humaniste de Brassens qui reste d’une étonnante modernité. Cent ans après sa naissance, ce temps musical nous invite à nous interroger sur la condition humaine qui touche les artistes, leurs doutes et espérances, et les hommes en général. Frédéric Lamantia Docteur en géographie culturelle, maître de conférences à l’Université Catholique de Lyon et directeur pédagogique (Bachelor Tourisme – UCLy – CCI, Le Puy en Velay), professeur associé à l’Université Lyon 2 (UFR Temps & Territoires – département tourisme. Directeur pédagogique du Master franco-géorgien « Tourisme Culturel »), co-titulaire pendant 4 ans de l’orgue de l’église St-Augustin de Lyon, organiste à l’hôtel de ville de Villeurbanne et titulaire de l’orgue du Grand temple protestant de Lyon, concertiste. Pour plus d’informations, consulter le site flamantia.org et/ou la page Facebook. Michel Visse Percussionniste émérite, il a obtenu le premier prix du conservatoire national supérieur de Paris en classe de percussion, après un premier prix de trompette à Reims. Pédagogue, il a été régulièrement sollicité comme membre de jury pour les conservatoires supérieurs de Paris et Lyon ainsi que dans les conservatoires de régions. Il a été enseignant au forum des percussions actuelles pendant vingt ans au côté des plus grands percussionnistes et batteurs du monde (Peter Erskin, Alex Acuna, Franc Aghulon, André Ceccarelli…) Enfin, sa carrière est étroitement liée à l’Orchestre National de Lyon dont il a été percussionniste soliste et qu’il a quitté à l’été 2015 après presque 4 décennies d’aventure orchestrale en France et à travers le monde. Depuis, il continue à se produire notamment en duo avec Frédéric Lamantia autour de répertoires variés, mêlant batterie et orgue autour de transcriptions originales de musiques folkloriques et d’œuvres du patrimoine de la chanson francophone.

Premier concert d’orgue d’une série de 12 ! Frédéric Lamantia nous transporte dans de multiples univers musicaux, en association avec de nombreux artistes en voix, en percussion…

Hôtel de Ville de Villeurbanne Place du docteur Lazare Goujon Villeurbanne Gratte-Ciel Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-24T18:30:00 2022-01-24T19:30:00