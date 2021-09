Concert : Brassens même pas mort à Aignay-le-Duc Aignay-le-Duc, 3 septembre 2021, Aignay-le-Duc.

Concert : Brassens même pas mort à Aignay-le-Duc 2021-09-03 – 2021-09-03

Aignay-le-Duc Côte-d’Or Aignay-le-Duc

EUR 0 0 Représentation au programme de la saison Arts&Scènes du Conseil Départemental de la Côte-d’Or.

Six croque-morts, amis et musiciens, alternent répétitions et concerts dans la bonne humeur en l’honneur de Georges Brassens. Les arrangements, dans un style Jazz Nouvelle-Orléans, revisitent l’auteur sans en dénaturer le contenu et l’esprit. Brassens même pas mort, spectacle musical saupoudré de quelques touches d’humour, fait entendre les mots du poète chanteur, agitateur et révolutionnaire, si proche de nos préoccupations actuelles et le rend bien… vivant.

Jazz O’ Gorille s’est associé, en 2016, à Gilles Arcens, compositeur, arrangeur et directeur du Coll Orchestra, pour revisiter, en concert, les oeuvres de Georges Brassens.

mairie-aignay@wanadoo.fr +33 3 80 93 82 14

Représentation au programme de la saison Arts&Scènes du Conseil Départemental de la Côte-d’Or.

Six croque-morts, amis et musiciens, alternent répétitions et concerts dans la bonne humeur en l’honneur de Georges Brassens. Les arrangements, dans un style Jazz Nouvelle-Orléans, revisitent l’auteur sans en dénaturer le contenu et l’esprit. Brassens même pas mort, spectacle musical saupoudré de quelques touches d’humour, fait entendre les mots du poète chanteur, agitateur et révolutionnaire, si proche de nos préoccupations actuelles et le rend bien… vivant.

Jazz O’ Gorille s’est associé, en 2016, à Gilles Arcens, compositeur, arrangeur et directeur du Coll Orchestra, pour revisiter, en concert, les oeuvres de Georges Brassens.

dernière mise à jour : 2021-08-30 par