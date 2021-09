Concert Brassens Médiathèque Simone-de-Beauvoir, 25 septembre 2021, Ramonville-Saint-Agne.

Concert Brassens

Médiathèque Simone-de-Beauvoir, le samedi 25 septembre à 17:00

Quatre groupes musicaux (18 musiciens), membres du Réseau Brassens, vont rendre hommage à Georges Brassens au cours de ce concert, en évoquant le poète et le compositeur et en ré-interprétant son répertoire : • Le quartet Cool Porters revisite les standards de jazz et particulièrement les créations de Cole Porter, les compositions Jazz West-Coast de Paul Desmond et de Zoot Sims, et le groove des compositeurs hard-bop Hank Mobley and Horace Silver. Dans ses interprétations, Cool Porters souhaite largement partager ce répertoire. • Le quintet Gold and Grey réunit une chanteuse et quatre musiciens venant d’horizons divers, tels que le jazz, le folk américain, la musique traditionnelle, le musette swing, ou la chanson. Un éclectisme qui permet à Gold & Grey d’aborder un répertoire très varié, allant de la chanson romantique au country sans exclure un brin de musette. • Le sextet Melofonik est ouvert sur un monde de voix, de sons et de rythmes. Melofonik revisite des standards (blues, be-bop, swing), interprète un jazz très actuel, taquine le latino, aborde l’afro-cubain, caresse la bossa et chaloupe le tango. Melofonik crée des arrangements vocaux et instrumentaux originaux tout en faisant part belle à l’improvisation. • Le trio Saravah Swing réunit des passionnés de bossa nova, de swing et de chansons françaises. Saravah Swing revisite les standards de Django Reinhardt, Baden Powell, Georges Brassens et bien d’autres. Les quatre groupes se livreront à un exercice original : interpréter, selon des styles très particuliers, deux chansons de Brassens (le tronc commun de leurs répertoires pour ce concert). En partenariat avec [le réseau Brassens](https://www.ramonville.fr/culture-sport-associations/associations/annuaire-des-associations/item/reseau-brassens) Places limitées – Réservation conseillée au 05 61 73 51 56

Gratuit, réservation conseillée

Concert

Médiathèque Simone-de-Beauvoir Place Jean-Jaurès 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne



