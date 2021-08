Chens-sur-Léman Musée des granges de Servette Chens-sur-Léman, Haute-Savoie Concert Brassens façon Django au musée des granges de Servette Musée des granges de Servette Chens-sur-Léman Catégories d’évènement: Chens-sur-Léman

Musée des granges de Servette, le dimanche 19 septembre à 18:30 Entrée adulte 15€ / Amis des Granges : 12 € / gratuit pour le -12 ans

Pour le centenaire de la naissance de Georges Brassens, ses succès revisités façon jazz manouche avec le duo Chouette Toupie Musée des granges de Servette 224, Chemin des Granges de Servette, 74140 Chens-sur-Léman Chens-sur-Léman Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T18:30:00 2021-09-19T20:00:00

