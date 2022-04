Concert “Brassens coquin” – Samedi 2 avril Complexe Patrick Pépi Quint-Fonsegrives Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Complexe Patrick Pépi, le samedi 2 avril à 20:00

Rendez-vous samedi 2 avril pour un concert “Brassens coquin” par Patrick Peynot à 20h, salle de représentation du complexe P. Pépi. Spectacle gratuit destiné aux adultes.

Par Patrick Peynot Complexe Patrick Pépi Rue des Coteaux, 31130 Quint-Fonsegrives Quint-Fonsegrives Haute-Garonne

2022-04-02T20:00:00 2022-04-02T22:00:00

