Concert Brassens baroque

2022-06-26 – 2022-06-26

EUR Chansons de Georges Brassens harmonisées pour voix, clavecin et basse de viole : une petite visite du poète dans la musique baroque. Interprétées à la voix par Max BOYER accompagné par deux musiciens professionnels Karen ENRECH au clavecin, professeur à l’Ecole de musique d’Agde et François-Xavier CORSI-DIAS à la viole de gambe, professeur de violon et violiste au Conservatoire de musique de Sète.

A 21h au Petit Hall.

Inscription obligatoire auprès de Alain Fournier (Nant Nature Patrimoine) au 06 10 19 38 02 ou bien auprès de Cathy (librairie Le Roc Nantais) au 05 65 62 10 95

« les Neiges d’Antan » par l’Ensemble « Sous l’aile des chansons ».

