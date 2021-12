Concert Brass Band Rocher de Palmer, 1 mars 2022, Cenon.

Concert Brass Band

Rocher de Palmer, le mardi 1 mars 2022 à 20:30

Le Brass Band, formation très répandue en Angleterre, apporte des couleurs très personnelles de part sa composition. En effet, la majorité des cuivres de l’ensemble sont de type « conique », lui apportant ainsi une sonorité douce et chaleureuse. Ce Brass Band, dirigé par Jérôme CARRE depuis sa création, fait parti des meilleurs ensembles français de type Brass Band. Le BBCC à obtenu un 1er prix ( en 1ère division ) lors de sa participation au championnat National de Brass Band 2017 à Lyon mais aussi un 1er prix au championnat 2018 à Nantes. Le BBCC, depuis plus de 10 ans à aussi invité plusieurs grands solistes et chefs internationaux tels que François Thuillier( Tuba) , Michel Palay et Adélaide Ferrere ( percussions ), les Quatuors Epsilon et Evolutiv Brass, le Trio de Trombones Kimoïz, Bastien Baumet ( euphonium), Alexie Demally ( cornet ), Florent Didier et Andrew White ( chefs d’orchestre),… En 2019, le BBCC sort son 1er Album « Premières Côtes »

Sur réservation Gratuit

Le Brass Band Côtes et Cuivres est né en 2010 à Blaye, au désir commun des professeurs de cuivres et percussions de la région Haute Gironde, de promouvoir leurs instruments.

Rocher de Palmer 1 rue aristide Briand 33150 Cenon Gironde



