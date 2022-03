CONCERT BRASS BAND DES PAYS DE LA LOIRE Montrevault-sur-Èvre Montrevault-sur-Èvre Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Montrevault-sur-Èvre

CONCERT BRASS BAND DES PAYS DE LA LOIRE Montrevault-sur-Èvre, 2 avril 2022, Montrevault-sur-Èvre. CONCERT BRASS BAND DES PAYS DE LA LOIRE Espace Le Vallon d’Or 19 Allée des Plantes Montrevault-sur-Èvre

2022-04-02 – 2022-04-02 Espace Le Vallon d’Or 19 Allée des Plantes

Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire Concert exceptionnel du BRASS BAND des PAYS de la LOIRE sous la direction de Hans Loirs avec la participation des cuivres de l’Orchestre d’Harmonie, de l’École de Musique du Val d’Evre et de l’École de Musique Mélodie Orée-d’Anjou. Rendez-vous le samedi 02 avril à 18h00 à l’espace le Vallon d’Or à Saint-Pierre-Montlimart. Ensemble de cuivres et percussions, le Brass Band des Pays de la Loire réunit de talentueux instrumentistes, professionnels et amateurs éclairés de la région. Durant ce concert, les spectateurs voyageront dans un répertoire éclectique allant du jazz aux standards de la pop, en passant par des morceaux classiques, ou des musiques de films. Entrée gratuite. Concert du Brass Band des Pays de la Loire à Saint-Pierre-Montlimart ecoledemusiquemontrevault@orange.fr +33 2 41 30 37 19 Concert exceptionnel du BRASS BAND des PAYS de la LOIRE sous la direction de Hans Loirs avec la participation des cuivres de l’Orchestre d’Harmonie, de l’École de Musique du Val d’Evre et de l’École de Musique Mélodie Orée-d’Anjou. Rendez-vous le samedi 02 avril à 18h00 à l’espace le Vallon d’Or à Saint-Pierre-Montlimart. Ensemble de cuivres et percussions, le Brass Band des Pays de la Loire réunit de talentueux instrumentistes, professionnels et amateurs éclairés de la région. Durant ce concert, les spectateurs voyageront dans un répertoire éclectique allant du jazz aux standards de la pop, en passant par des morceaux classiques, ou des musiques de films. Entrée gratuite. Espace Le Vallon d’Or 19 Allée des Plantes Montrevault-sur-Èvre

dernière mise à jour : 2022-03-04 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Montrevault-sur-Èvre Autres Lieu Montrevault-sur-Èvre Adresse Espace Le Vallon d'Or 19 Allée des Plantes Ville Montrevault-sur-Èvre lieuville Espace Le Vallon d'Or 19 Allée des Plantes Montrevault-sur-Èvre Departement Maine-et-Loire

CONCERT BRASS BAND DES PAYS DE LA LOIRE Montrevault-sur-Èvre 2022-04-02 was last modified: by CONCERT BRASS BAND DES PAYS DE LA LOIRE Montrevault-sur-Èvre Montrevault-sur-Èvre 2 avril 2022 maine-et-loire Montrevault-sur-Èvre

Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire