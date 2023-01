CONCERT BRASS BAND BORGIAQ Cadaujac, 19 mars 2023, Cadaujac Cadaujac.

CONCERT BRASS BAND BORGIAQ

2023-03-19 16:00:00 – 2023-03-19

Fondé en 2006 par Pierre DUTOT, soliste et concertiste international, le Brass Band BorGiAq,

apocope de Bordeaux-Gironde-Aquitaine, fait figure d’institution dans le paysage musical du Sud-Ouest.

Un Brass band est une formation de cuivres et de percussions. Composé de 40 musiciens professionnels ou amateurs confirmés, son répertoire très éclectique séduit.

Cette année, le Brass Band BorGiAq vous invite à voyager dans les îles britanniques, avec son nouveau programme : “So British”.

De Purcell aux Beatles, redécouvrez les joyaux de la couronne et ses fidèles sujets en version originale et percutante. God save the cuivres !

Rencontres musicales solidaires, tous les bénéfices sont reversés à l’association Amadea (amadea.org).

