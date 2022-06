Concert Brasileiras Martigues, 20 juillet 2022, Martigues.

Concert Brasileiras

Place centrale – Croix-Sainte Martigues Bouches-du-Rhône

2022-07-20 21:00:00 21:00:00 – 2022-07-20 22:30:00 22:30:00

Martigues

Bouches-du-Rhône

Le cœur des femmes, les sons du Brésil ».

Brasileiras est un projet musical qui rend hommage aux grandes chanteuses brésiliennes, soient qu’elles aient été connues pour interpréter des standards de bossa-nova soit qu’elles aient été elles-mêmes compositrices.



La voix chaude et envoûtante ainsi que la pétillante personnalité de Camille Mandineau portée par des musiciens au groove infaillible vous feront vibrer aux sons de la musique populaire brésilienne.



Camille Mandineau – chant, Laura May – flûtes et percussions, Christian Bon – guitares, Charly Tomas – basse, Philippe Rousselet – batterie.

LES FADAS DE MUSIQUE sont l’expression musicale qui fait résonner les grandes valeurs des Fadas du Monde dans tout Martigues !

culture@ville-martigues.fr +33 4 42 10 82 90

