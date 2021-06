Concert Brasil Lounge et dîner au Château de Roussan Saint-Rémy-de-Provence, 19 juin 2021-19 juin 2021, Saint-Rémy-de-Provence.

Concert Brasil Lounge et dîner au Château de Roussan 2021-06-19 19:00:00 19:00:00 – 2021-06-19 23:00:00 23:00:00 Route de Tarascon Château de Roussan

Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Samedi 19 juin, le Château de Roussan vous propose de partir en voyage sur la terrasse de son restaurant face au parc, et de ravir vos papilles, vos oreilles, vos sens, tout en élégance…



Menu épicurien de notre Chef en 5 services 74€ —

Mise en bouche, entrée, plat, dessert, mignardises (entrée, plat et dessert au choix)

Une expérience culinaire de découverte et de raffinement.



Concert BRASIL LOUNGE —

Nous sommes enchantés d’accueillir Camille Mandineau et Ilian Véron pour un concert à la fois élégant et festif, qui inaugure la saison des terrasses et de la douceur de vivre…

C’est au cours de nombreuses improvisations entre deux cours à l’Institut Musical de Formation Professionnelle de Salon de Provence qu’ils se découvrent rapidement un amour commun pour la musique brésilienne. Ils interprètent avec émotion les grands classiques de la bossa nova mais s’amusent aussi dans un répertoire plus funky do Brasil avec beaucoup d’espièglerie. Une belle invitation au voyage !



RÉSERVATION REQUISE – PLACES LIMITÉES

La participation au concert est soumise à la réservation d’une table au restaurant.

Participation pour les personnes souhaitant simplement partager un verre : 10€

Contacter notre équipe de réception au 0490907900

Samedi 19 juin, concert « Brasil Lounge » & Dîner au Château.

reception@chateauderoussan.com +33 4 90 90 79 00 https://chateauderoussan.com/fr/

Samedi 19 juin, concert « Brasil Lounge » & Dîner au Château.

Samedi 19 juin, le Château de Roussan vous propose de partir en voyage sur la terrasse de son restaurant face au parc, et de ravir vos papilles, vos oreilles, vos sens, tout en élégance…



Menu épicurien de notre Chef en 5 services 74€ —

Mise en bouche, entrée, plat, dessert, mignardises (entrée, plat et dessert au choix)

Une expérience culinaire de découverte et de raffinement.



Concert BRASIL LOUNGE —

Nous sommes enchantés d’accueillir Camille Mandineau et Ilian Véron pour un concert à la fois élégant et festif, qui inaugure la saison des terrasses et de la douceur de vivre…

C’est au cours de nombreuses improvisations entre deux cours à l’Institut Musical de Formation Professionnelle de Salon de Provence qu’ils se découvrent rapidement un amour commun pour la musique brésilienne. Ils interprètent avec émotion les grands classiques de la bossa nova mais s’amusent aussi dans un répertoire plus funky do Brasil avec beaucoup d’espièglerie. Une belle invitation au voyage !



RÉSERVATION REQUISE – PLACES LIMITÉES

La participation au concert est soumise à la réservation d’une table au restaurant.

Participation pour les personnes souhaitant simplement partager un verre : 10€

Contacter notre équipe de réception au 0490907900