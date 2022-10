Concert Brahms, le souffle amoureux Sauternes, 27 novembre 2022, Sauternes.

Concert Brahms, le souffle amoureux

Château d’Arche Sauternes Gironde

2022-11-27 – 2022-11-27

Sauternes

Gironde

20 20 EUR Oublions le Brahms profond et douloureux du Requiem Allemand « le sérieux, le taciturne … tellement nordique, tellement protestant et si peu mondain* ». Le voilà qui, dans l’émoi de son amour pour Julie Schuman, la fille de Robert et Clara, écrit des danses hongroises et des valses « aux accents enchanteurs et adorables*»

Quoi de mieux que ces danses pour célébrer l’été qui arrive ?

Danses hongroises et Valses Op. 39

Liebeslieder Walzer op. 52

Quartetten Op. 92 et 112

Lectures de correspondances entre Robert Schumann, Clara Schumann et Brahms notamment, sous forme de mémoires contées.

Arpège

Sauternes

