Le dimanche 15 mai 2022

de 16h00 à 17h30

De 12 à 15 euros.

La chorale franco-allemande de Paris se produira en concert le 15 mai 2022 à 16h00 à l’église Saint Jacques du Haut Pas A l’occasion de ce concert, la chorale franco-allemande de Paris mettra en regard deux personnalités majeures de la musique romantique germanique dans des registres très différents. Sous la direction de Violaine Barthélemy, la chorale interprétera des motets sacrés de Bruckner et les Zigeunerlieder de Brahms. Le concert sera enrichi par l’interprétation au piano par Bruno Gousset de l’Ave maria n°2 des harmonies poétiques et religieuses de Liszt et l’Intermezzo opus 118 n°2 de Brahms. Église Saint-Jacques-du-Haut-Pas 252 rue Saint-Jacques 75005 Paris Contact : https://www.cfaparis.asso.fr choralefrancoallemandeparis@gmail.com https://m.facebook.com/Chorale-Franco-Allemande-de-Paris-345531086321639/ https://m.facebook.com/Chorale-Franco-Allemande-de-Paris-345531086321639/ www.cfaparis.asso.fr

