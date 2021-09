Bezons Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons Bezons, Val-d'Oise Concert Brad Mehldau Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons Bezons Catégories d’évènement: Bezons

Val-d'Oise

Concert Brad Mehldau Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons, 10 mars 2022, Bezons. Concert Brad Mehldau

Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons, le jeudi 10 mars 2022 à 20:30

Présenter Brad Mehldau en quelques lignes relève de la mission impossible tant sa contribution au jazz et à la musique est immense. Ce pianiste américain a d’abord des sources d’inspiration très vastes, puisant dans sa formation classique, son intérêt pour la pop, sa compréhension du langage du jazz. Tel un explorateur découvrant chaque continent, ce musicien garde de chacune de ses expériences des sensations qu’il se réapproprie.

de 8 à 23€

Piano jazz Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons 162 rue Maurice Berteaux 95870 Bezons Bezons Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-10T20:30:00 2022-03-10T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bezons, Val-d'Oise Autres Lieu Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons Adresse 162 rue Maurice Berteaux 95870 Bezons Ville Bezons lieuville Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons Bezons