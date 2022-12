Concert Boynes Boynes Boynes Catégories d’évènement: Boynes

Loiret

Concert Boynes, 17 décembre 2022, Boynes Boynes. Concert 18 Grande Rue Boynes Loiret

2022-12-17 19:00:00 – 2022-12-17 Boynes

Loiret Boynes Le café des sports accueille le groupe Stairway pour un concert à l’occasion des fêtes de fin d’année. +33 9 81 62 74 90 ©Café des sports

