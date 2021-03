Salle des fêtes du Bois de Castres,Carbonne (31) Concert Bourry-Rouch instruments des Pyrénées Salle des fêtes du Bois de Castres,Carbonne (31)

Mickaël Bourry et Pierre Rouch nous ferons voyager dans toutes les Pyrénées et à travers l’Occitanie avec leurs instruments traditionnels pendant ce magnifique concert. Festival Total Festum *source : événement [Concert Bourry-Rouch instruments des Pyrénées](https://agendatrad.org/e/33162) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

5€

2021-06-18T21:00:00 2021-06-18T22:30:00

