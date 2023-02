Concert Boulègue Antoinette ! – Cie 3×2+1 – Théâtre Maison du Peuple / Millau Jazz Saint-Georges-de-LuzençonSaint-Georges-de-Luzençon Millau en Jazz Catégories d’Évènement: Aveyron

Aveyron Saint-Georges-de-Luzençon Aveyron EUR Avenue du Pré de Vabres Salle des Fêtes de Saint-Georges-de-Luzençon Saint-Georges-de-Luzençon « Boulègue, Antoinette ! « c’est quatre musiciens complices de longue date, au panel instrumental insolite ! Tambours, flûtes, maracas, guitares, voix, clarinettes, casseroles et trombones. « Boulègue, Antoinette ! « est un concert vivifiant, une bouffée d’air, une invitation à la danse ! Par des re-créations pétillantes et énergiques de choros, biguines, mazurkas, ripatoulères et autres tournes créolisées percussives et endiablées, « Boulègue, Antoinette ! « va nous faire bouger les ch’veux … et plus encore ! Julie Audouin flûtes, chant

Tony Leite guitares, chant

Arnaud Rouanet clarinettes, sax, chant

Yoann Scheidt percussions, chant

David Ona sonorisation

Vendredi 31 mars – 20h30 – Salle des fêtes de Saint-Georges-de-Luzençon

www.millaujazz.fr

Concert proposé par Millau en Jazz en partenariat avec l’association Luz’Art et la Commune de Saint-Georges-de-Luzençon

Billetterie :

– Sur www.millaujazz.fr

– À l’Office de Tourisme de Millau aux horaires d’ouverture.

– Sur place, 1h avant le concert dans la limite des places disponibles. Concert Boulègue Antoinette ! – Concert festif à Saint-Georges-de-Luzençon. info@millaujazz.fr http://www.millaujazz.fr/ Millau en Jazz

