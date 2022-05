Concert Boulegadis Église,Sainte-Marguerite-sur-Duclair, 28 mai 2022, Sainte-Marguerite-sur-Duclair - Le Bourg. Concert Boulegadis

Église, Sainte-Marguerite-sur-Duclair, le samedi 28 mai à 17:30

**Chants de tradition occitane, italienne et corse.**

Entrée libre

Groupe vocal polyphonique Église,Sainte-Marguerite-sur-Duclair Place de l’église, Sainte-Marguerite-sur-Duclair Sainte-Marguerite-sur-Duclair – Le Bourg Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-28T17:30:00 2022-05-28T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Sainte-Marguerite-sur-Duclair - Le Bourg, Seine-Maritime Autres Lieu Église,Sainte-Marguerite-sur-Duclair Adresse Place de l'église, Sainte-Marguerite-sur-Duclair Ville Sainte-Marguerite-sur-Duclair - Le Bourg lieuville Église,Sainte-Marguerite-sur-Duclair Sainte-Marguerite-sur-Duclair - Le Bourg Departement Seine-Maritime

Église,Sainte-Marguerite-sur-Duclair Sainte-Marguerite-sur-Duclair - Le Bourg Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sainte-marguerite-sur-duclair-le-bourg/

Concert Boulegadis Église,Sainte-Marguerite-sur-Duclair 2022-05-28 was last modified: by Concert Boulegadis Église,Sainte-Marguerite-sur-Duclair Église,Sainte-Marguerite-sur-Duclair 28 mai 2022 eglise Sainte-Marguerite-sur-Duclair - Le Bourg Sainte-Marguerite-sur-Duclair Sainte-Marguerite-sur-Duclair - Le Bourg

Sainte-Marguerite-sur-Duclair - Le Bourg Seine-Maritime