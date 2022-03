Concert – Boucles Étranges Quimperlé Quimperlé Catégories d’évènement: Finistère

Quimperlé

Concert – Boucles Étranges Quimperlé, 26 mars 2022, Quimperlé. Concert – Boucles Étranges La Cale d’Anaurot 1 Quai Surcouf Quimperlé

2022-03-26 20:00:00 – 2022-03-26 01:00:00 La Cale d’Anaurot 1 Quai Surcouf

Quimperlé Finistère Quimperlé Dancefloor sur la Terrasse.

Fin de soirée avec Les oiseaux Perchés “Zuluberlunaire Vs Dja Toké” +33 9 87 02 99 30 Dancefloor sur la Terrasse.

Fin de soirée avec Les oiseaux Perchés “Zuluberlunaire Vs Dja Toké” La Cale d’Anaurot 1 Quai Surcouf Quimperlé

dernière mise à jour : 2022-03-23 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Quimperlé Autres Lieu Quimperlé Adresse La Cale d'Anaurot 1 Quai Surcouf Ville Quimperlé lieuville La Cale d'Anaurot 1 Quai Surcouf Quimperlé Departement Finistère

Quimperlé Quimperlé Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/quimperle/

Concert – Boucles Étranges Quimperlé 2022-03-26 was last modified: by Concert – Boucles Étranges Quimperlé Quimperlé 26 mars 2022 finistère Quimperlé

Quimperlé Finistère