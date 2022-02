Concert Bossa Nova & blues Palais des Congrès de Gruissan Gruissan Catégories d’évènement: Aude

Luis Lopes étudie la musique au Conservatoire. A l’âge de 12 ans, il arrive à Gruissan et prend des cours de Guitare à la MJC avec Clement Peiffer. En 2014, avec son frère Joao, il crée un groupe surprenant. En effet, leur répertoire reprend tous les grands groupes des années 60 à 80, de Joe Cooker à Dire Straits en passant par Pink Floyd. Capable autant de jouer du métal que du fado, ce guitariste virtuose invite ses amis au « bistrot du palais » pour vous faire partager ses choix…

Gratuit. Pass vaccinal et masque obligatoires.

Avec Luis Lopes et Clément Peiffer Palais des Congrès de Gruissan 13 av de Narbonne Gruissan Aude

