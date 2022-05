Concert : Borokossa, 22 juillet 2022, .

Concert : Borokossa

2022-07-22 – 2022-07-22

EUR Un véritable voyage en terres inconnues, fraternel, ouvert et généreux, où se mêlent et s’enchevêtrent une multitude de styles musicaux de différentes origines, avec pour socle la musique latino-américaine et le jazz.

Avec : Joseph Lapchine : saxophone, Olivier Colas : claviers, Merwan Djane : basse, Christian Millanvois : batterie, percussions, chant

Avec le soutien du Centre Régional du Jazz en Bourgogne Franche-Comté

Un véritable voyage en terres inconnues, fraternel, ouvert et généreux, où se mêlent et s’enchevêtrent une multitude de styles musicaux de différentes origines, avec pour socle la musique latino-américaine et le jazz.

Avec : Joseph Lapchine : saxophone, Olivier Colas : claviers, Merwan Djane : basse, Christian Millanvois : batterie, percussions, chant

Avec le soutien du Centre Régional du Jazz en Bourgogne Franche-Comté

dernière mise à jour : 2022-04-27 par